Kombinlerinizi tamamlayacak kadın mont ve kaban önerileri

Kaşe, pelüş, kapitone, şişme, süet, deri ya da yünlü... Yeni sezonda kadın mont ve kaban tasarımları oldukça çeşitli. Durum böyle olunca, seçim yapmak da bir o kadar zor. EYYO markasının birbirinden iddialı kaban ve mont tasarımlarını markaja aldık ve sezona damga vuracak birkaç modeli sizler için bir araya getirdik. Model çeşitliliğine bakılırsa, bu sezonda dolaplarınızda bu özel parçalar için oldukça geniş yer ayırmanız gerekebilir. Kadın mont ve kaban modellerinin tamamına https://www.eyyo.com.tr/mont-kaban-modelleri adresinden ulaşabilirsiniz.

Farklı tasarımlara dolabınızda yer açın

Kombinlerinizi kolayca ve en şık şekilde tamamlamak istiyorsanız birden fazla kadın kaban ve kadın mont çeşidine dolabınızda yer ayırmalısınız. Farklı kumaş ve çizgilere sahip modellerle hem gündelik kıyafetlerinizi hem de özel günlerde şıklığınızı ustaca tamamlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, temel renklerden başlayarak kombinlerinizi hangi renklerle tamamlayabileceğinizi gözden geçirmek. Siyah ve taba renklerin özellikle sezonun en vazgeçilmez renklerinden olduğunu hatırlatalım. Bu iki rengi dolabınıza özenle yerleştirdikten sonra, farklı renk ve tasarımlara da kapınızı aralamalısınız.

Kruvaze yaka diz altı boy bir kadın kaban modeli, sizlere daha geniş kombin olasılığı yaratabilir. Bağlama kemer detayı ile EYYO koleksiyonunun bu şık ürünü, sezon içerisinde farklılık ve rahatlık arayanlar için oldukça uygun bir alternatif. Rengi, boyu, çizgileri ve duruşu ile dikkat çekici olan modeli spor ya da şık kıyafetleriniz ile kullanabilirsiniz. Salaş görünümün altında yatan özenli kumaş seçimi sayesinde hem soğuklara karşı önleminizi alacak hem de gerçekten farklı bir tarzın kapılarını aralama imkânı bulacaksınız. Kot ya da kumaş farklı pantolon modelleri ile kombin oluşturmanız, bot, çizme ya da spor ayakkabılar ile kullanmanız mümkün.

Farklı tasarımlar demişken EYYO markasının bu özgün ve yaratıcı tasarımından bahsetmemek olmaz. Baskılı bir kadın mont ile sayısız spor şık kombin oluşturacağınızı unutmamalısınız. Üzerinde yer alan temel renkler başta olmak üzere birçok renk ile uyum içerisinde kullanabileceğiniz bu özel tasarım, soğuk havalarda en renkli kurtarıcınız olmaya aday. Deri kumaştan üretilen ve bilek ve kemer lastik detayları ile size gerçek bir sıcaklık vadeden montu hem ince hem de kalın üst parçalar üzerinde kullanmanız mümkün. Racing baskısı ile son derece enerjik bir görünüm sunan tasarıma Türkiye’nin hemen her köşesinden hızlı kargo imkânı ile kolaylıkla sahip olabileceğinizi de hatırlatalım.

Sezonun her günü aynı hava koşullarına sahip olmayabilir. Bu nedenle dolabınızı kadın mont ve kaban modelleri ile doldururken, farklı kalınlıklara yer verdiğinizden emin olmalısınız. Tüm sezonu tek bir şişme mont ile tamamlamak size nispeten sıcak günlerde zorluk çıkarabilir. Her ihtimale karşın daha ince tasarımlarda, ancak yine de sizi rüzgâra ve serin havalara karşı koruyacak modellere de yer vermelisiniz. Deri kadın mont modelleri hem rahatlık hem de şıklık hissedebileceğiniz uygun bir alternatif olabilir. Bu özgün EYYO tasarımı ile hem kumaş hem de renk esnekliğini dolabınıza tek bir parça ile taşımanız mümkün.

Farklı kumaşlarda sezonu daha eğlenceli hale getirin

Rüzgâr, kar, dolu, yağmur ya da güneş... Sezon boyunca sizleri bekleyen oldukça farklı hava olayları ve sıcaklıkları olabilir. Bununla baş edebilmenin en şık yolu ise, değişik kumaşlarla üretilmiş farklı kadın kaban ve mont alternatiflerini dolabınıza davet etmektir. En soğuk havaları şişme ya da kaşe mont çeşitleri ile göğüslerken, serin ya da güneşli havalarda deri ya da süet parçalarla özgün tarzınızı korumaya devam edebilirsiniz.

Kesimi de kumaşı da son derece rahat olan bu model, sizi farklı ve konforlu kılacak. Kaşkorse kumaştan üretilen ve kapitone tarzı ile dikkat çeken model haki rengi ile sezonun ruhunu en iyi şekilde yansıtıyor. Hem pantolon hem de şort, etek ve elbiselerle kombinleyebileceğiniz modelde, yaka, cep ve kol ağzı detayları oldukça dikkat çekiyor. Rahat kesimi size farklı üstlerle kullanım imkânı sunarken, boyu ve dikişleri ile hem spor hem de şık tarzlara uyum sağlayabiliyor.

Şişme ve uzun bir mont ile sezonun en soğuk günlerini en şık şekilde karşılamanız mümkün. EYYO koleksiyonunda üç farklı renk ile satışa sunulan bu model, şapkası ve bilek koruma detayları ile yağmurlu, karlı ve soğuk tüm havalarda en vazgeçilmez kombin parçanız olmaya aday. Hem spor hem de klasik kıyafetlerinizi bu eşsiz kadın mont tasarımı ile kolayca tamamlayabilmeniz mümkün. Bu model de dahil olmak üzere koleksiyonun tüm diğer kadın kaban ve mont modellerine, online ödeme ve kapıda ödeme seçeneklerini kullanarak güvenle sahip olabileceğinizi de hatırlatalım.