Komedi dizisi Prens'in üçüncü sezonu geliyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Komedi dizisi Prens'in üçüncü sezonu geliyor

BluTV'de yayınlanan ve ilk iki sezonuyla izleyicilerden büyük beğeni Prens dizisi için 3. sezon duyurusunu yaptı.

Başrollerinde Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Ceyda Düvenci , Serdar Orçin gibi isimlerin rol aldığı komedi dizisi Prens yeni sezonda izleyicileri ile buluşacak.

BluTV’nin sevilen komedi dizisi üçüncü sezon ile yakında yayında olacak. BluTV, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile dizinin yeni bölümlerinin hazır olduğunu ve yakın zamanda izleyici ile buluşacağını belirtti.

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Blu TV paylaşımında “Çok yakında” mesajını verdi. Prens’in yeni sezonu için geri sayım başlamış oldu. Senaryosunu da Giray Altınok'un yazdığı dizi Bongomia’nın Prens’inin başından geçen komik olayları konu alıyor.

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