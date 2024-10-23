Komedi dizisi Prens'in üçüncü sezonu geliyor

Başrollerinde Giray Altınok, Derya Pınar Ak, Ceyda Düvenci , Serdar Orçin gibi isimlerin rol aldığı komedi dizisi Prens yeni sezonda izleyicileri ile buluşacak.

BluTV’nin sevilen komedi dizisi üçüncü sezon ile yakında yayında olacak. BluTV, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile dizinin yeni bölümlerinin hazır olduğunu ve yakın zamanda izleyici ile buluşacağını belirtti.

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Blu TV paylaşımında “Çok yakında” mesajını verdi. Prens’in yeni sezonu için geri sayım başlamış oldu. Senaryosunu da Giray Altınok'un yazdığı dizi Bongomia’nın Prens’inin başından geçen komik olayları konu alıyor.