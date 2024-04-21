Bir keçi insan gibi iki ayak üstünde yürüyerek tavukları kümese soktu!

Bir keçi, "insan gibi yürüyerek" tavukları kandırarak onları kümese soktu. Görüntüler, izleyenleri hem ürküten hem de komik bulanların olduğu bir viral haline geldi.

Olayın yaşandığı yerdeki görgü tanıkları, keçinin tavuklara doğru yürüdüğünü, onları kandırdığını ve kümese sokmayı başardığını belirttiler. Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak birçok kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Videoda, tavukların keçinin arkasından sürüklendiği ve sonunda kümese girdiği görülüyor. Bu olay, izleyenler arasında kısa sürede popüler hale geldi ve birçok kişi tarafından eğlenceli bulundu.