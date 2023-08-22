Meslek seçimlerinde en çok merak edilen mesleklerden biri de komiser. Üniversite için tercih yapacak adaylar mali komiserlik mesleğine dair pek çok ayrıntıyı merak ediyor. Peki, komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler?

KOMİSER KİMDİR, NE İŞ YAPAR?

Polis Şube Müdürlüğü’ne ait polis memuruna komiser denir.

Polis şubesinin tüm sorumluluğu komiserdedir. Karakolun teminatı ve huzuru komiser tarafından sorulur. Komiserler bir polis grubunu iyi bir şekilde yönetir. Yapılması gerekenleri anlatır ve polislere emir verir. Bulunduğu bölgede ani gerçekleşen olaylara müdahale etmek komiserin yaptığı işler arasındadır.

Komiser olabilmek için lisans veya önlisans mezun olmak gerekir. Açılmış olan polis okulları da tercih edilen yerler arasındadır.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi komiser yardımcısı yetiştirir. Buraya giden kişiler gerekli şartları sağlandığı zaman komiser olabilirler.

KOMİSER OLMAK İÇİN GEREKENLER NELER?

Komiser olmak için şartlar şunlardır;

- Komiser olmak isteyen kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

- Lisans mezunu olmak gereklidir. Ön lisans mezunu kişilerin ise PAEM eğitimine katılıp sonrasında lisans eğitimine tamamlamanız istenir.

- Komiser olmak isteyen kişiler KPSS’ye girip, sınavdan P3 dalında 70 ve üzeri net puan almalıdır.

- Erkekler askerlik görevini tamamlamalıdır.

- Sağlık koşulları bu meslek için engel olmamalıdır. Mülakatlardan geçen adaylar komiser olabilme şartlarını taşırlar.

- Güvenlik soruşturmasından başarı işe geçilmelidir.

- Fiziki yapı da önemlidir. Komiser olmaya yatkın bir fiziğe sahip olmak gerekir.

- Kişinin boy ve kilo oranı belli bir orantıda olmalıdır. Boyuna göre çok kilolu veya çok zayıf kişiler komiserlik mesleği için uygun değildir.

- Herhangi bir ameliyat izi olmamalıdır.