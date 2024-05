Trabzonspor nerede olduğunu şaşırdı. 19 yıl sonra yaşanan ilki Turgay Beşyıldız açıkladı

Bu sezon, her nedense! ilk kez kapalı gişeyi Trabzonspor önünde oynayan ev sahibi Yılport Samsunspor, yeni stadyumu olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Trabzonspor’u ilk kez ağırladı.

Bin 600 taraftarıyla misafir tribünü kapatan bordo-mavililer, 29 bin kımızı-beyazlı taraftar önünde takımlarını desteklemekte ‘es’ geçmedi.

Geçen hafta Gaziantep FK önünde 2-0 yenik durumda iken, ikinci yarıda 18 dakika içinde 4 gole imza atan Abdullah Avcı’nın, bu akşamki 90 dakikaya sürprizle başladı.

Avcı takımında, anlamadığım bir şekilde enteresan bir rotasyon yaparak, geçen haftanın ilk 11’indeki Denswil, Berat, Visca, Arif ve Fountas’ın yerine bu maça; Rayyan, Fernandez, Umut Güneş, Eren ve Trezeguet ile başladı. Her halde bir bildiği vardır dedim! Sanki, önümüzdeki hafta içinde oynanacak olan Fatih Karagümrük ile kupa maçı rövanşının ne kadar önemli olduğunu unutmamıştı!

Aslında her iki takımın ligdeki durumuna bakınca; birinin lig 3.lüğü için, diğerinin küme potasından daha uzaklaşması için, bitime son üç hafta kala bu maçı birer puan ile kapatmaları ikisinin de işini görürdü.

Samsunspor, uzun süre Süper Lig’den ayrı kaldığı için, 12 yıl sonra kendi sahasındaki bu ilk Karadeniz derbisinde 14. dakikada bir penaltı ile golü buldu. Kaleci Uğurcan’ın havadaki topu yumruklaması gerektiği ama yumruklamadığı için ceza alanı içine topu düşürdüğü pozisyonda; Samsunsporlu Taylan’ı, Umut Güneş ceza alanı içerisinde indirdi gerekçesiyle çok tartışılan penaltıya, VAR da ki Mustafa Öğretmenler de ‘okey’ verince, pozisyonda kendini resmen yere atan yine Taylan ile golü bulmuş oldu.

*

Şirinler önünde, son 10 karşılaşmada sadece tek mağlubiyet alan bordo-mavililer, iyi başlayamadığı bu maçın ilk 30 dakikası dolmadan 2. golü yemesi beni şaşırtmadı.

N. Pepe’nin her zamanki gibi topu kaptırmasıyla başlayan karşı atak da, kafayı topa en son vuran Çadlı Mouandilmadji takımını iki farklı öne geçirmesine, sanırım en çok Alman teknik adamları Markus Gisdol sevinmiştir.

Ardından gelen Enis Bardhi’nin harika frikik golüyle beraberlik için umutlanan Trabzonspor, defansının yükselemeyen yürüyen merdiveni Fernadez’in! kendi kalesine attığı nefis kafa golüyle! Devre arasında soyunma odasına 1-3 mağlup gitti.

Trabzon takımının bir tarafı yanlış formüle edilmemişti. Sanırım bu akşam böyle olması gerekiyordu! Hatta ben olsam, bu 90 dakikada Trezeguet, Visca, Bardhi ile Onuachu’yu da oynatmazdım. İstanbul’a saklardım.

Kazanmaktan çok, kaybetmemeyi göze almıştı bana göre Trabzonspor... Adeta nerede olduğunu şaşırdı. Trabzonspor'un kendisi Samsun'da ama aklı kesinlikle İstanbul'daydı.

Bordo mavililerde tek eksik sakat olan Hüseyin idi. Bir de 21 kişilik kadroda olmayan Umut Bozok… Fofana ve Dimata’nın cezalı olduğu, 3 oyuncusunun da sakat olduğu kırmızı-beyazlılar ise Süper Lig’deki son 5 maçını kazanamamıştı. En son bunu 12 yıl önce yaşamış ve o sezonda küme düşmüştü.

Trabzonspor adına, zarların hepyek geldiğini düşünmek haksızlık olur! Önümüzdeki çarşamba akşamı kupanın rövanş maçı olmasaydı başka türlü düşünürdüm.

Bu Karadeniz derbisinin kalitesinden söz etmiyorum ama sahadaki mücadelenin de bir armonisi bir aroması vardır! Hem rakibin saygı duyar, hem kazanma sadakatin ve azmin görüntüye vurur! Zeminin üstündeki doğru adamlar takımları her zaman yola sokar!

Rakibine oranla topu daha fazla ayağında tutan konuk ekip, özellikle oyunun üçte birlik son bölümüne girildiğinde ev sahibin kendi bölgesinde yaptığı seti yıkamayınca, Süper Lig tarihinde en fazla küme düşen Samsunspor, yine bu Lig’de Trabzonspor’u 19 yıl sonra mağlup edebildi.

Yalnız, bu akşam en çok da komiğime giden şey; tribündeki koreografide İngilizce yazılan ‘Kuzeyin Kralı’ yazısı oldu. Kuzeyin Kralının kim olduğunu, müzelerindeki resmi kupalar ile sadece Türkiye değil, alem biliyor ya!