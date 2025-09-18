Komisyon karıştı! Öcalan’ı Atatürk ve Fatih üzerinden övdü!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' adımları devam ediyor. Birçok partiden temsilcinin katılımıyla TBMM'de oluşturulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 10. toplantısı toplantısı Akademisyen Prof. Dr. Havva Kök Aslan'ın yaptığı konuşmayla karıştı.

"ÖCALAN'IN BAZI EYLEMLERİ GERÇEKTEN LİDERLİK ÖRNEĞİ"

Akademisyen Prof. Dr. Havva Kök Aslan yaptığı konuşmada, "Fatih var, Atatürk var. Belki Meclis’te söylemek uygun olmayabilir ama MHP kökenli biri olarak şunu söyleyebilirim: Abdullah Öcalan’ın yaptığı bazı eylemler gerçekten bir liderlik örneğidir" dedi.

Aslan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet ile aynı cümlede anması ve Öcalan’ın bazı eylemleri için "liderlik örneği" ifadelerini kullanması muhalefeti kızdırdı.

Aslan'ın "Devlet Bahçeli’nin yaptığı çok büyük bir güzellik. Bizim bunun çok daha ötesinde bir şeyler yapmamız gerekiyor" ifadelerini de dikkat çekti.

"ATATÜRK İLE ÖCALAN'I NASIL KIYASLARSIN"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve muhalefet partililer Aslan’a tepki göstererek "Atatürk ile Abdullah Öcalan’ı nasıl kıyaslarsınız" diyerek sert çıktı.

Sözlerinin çarpıtıldığını iddia eden Aslan kıyaslama yapmadığını öne sürdü.

