Ünlü gazeteci açıkladı! Bomba 'Süleyman Soylu' iddiası

37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 üst düzey emniyetçi merkeze çekildi.

"Sözü edilen soruşturma dosyasına Ankara Adliyesi’nde ulaşmıştım. İfadeleri okuyunca hayretler içinde kaldım." ifadelerini kullanan Sözcü yazarı Saygı Öztürk iki kişi hariç ifadelerine başvurulanların tamamının, “Emniyet’te asla Fethullahçı bir yapılanma yoktur. Böyle bir şey olsa haberimiz olur, gerekli önlemleri de alırdık. Buna asla seyirci kalmazdık” dediklerini anlattı. Öztürk'ün aktardığına göre, FETÖ ile mücadelede etkin rol oynayan İstihbarat ve KOM başkanlıkları görevden alındı.

Özellikle MHP’ye yakın isimlerin görevden alınması dikkat çekti. Görevden almaların gerekçesi kamuoyuyla paylaşılmadı.

Emniyet’teki değişiklikler “Soylu–Yerlikaya gerginliği” ve “yeni paralel yapı” iddialarını güçlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın geçtiğimiz günlerde “kifayetsiz muhteris” çıkışının, eski Bakan Süleyman Soylu’ya gönderme olduğu yorumları yapılmıştı.

"BAHÇELİ'YE YAKIN İSİMLER GÖREVDEN ALINDI"

Görevden alınanlar arasında Özel Harekat Dairesi Başkanı Süleyman Karadeniz de var. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, Karadeniz’in, MHP lideri Bahçeli’nin elini öperken çekilen fotoğrafının da bu tasfiyede etkili olduğu belirtti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Şükrü Yaman'la yardımcısı Oğuzhan Yonca’nın da merkeze çekilmesi, MHP'den tepki gördü.

"MHP'YE YAKIN İSİMLER SİSTEMLİ BİÇİMDE ETKİSİZ HALE GETİRİLİYOR"

Öztürk, 1999’da Abdullah Öcalan’ı sorgulayan emniyet müdürünün de görevden alındığını anımsatarak "MHP’ye yakın isimler sistemli biçimde etkisiz hale getiriliyor" değerlendirmesi dikkat çekti.

Öztürk, bir emniyet mensubunun kendisine “Görevden alınanlar en zor dönemde FETÖ ile mücadele etti. Şimdi kızağa çekilmeleri hem onları küstürüyor hem de geride kalanların motivasyonunu kırıyor” dediğini aktardı.

Öztürk, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hala emniyet üzerinde nüfusunu sürdürdüğünü öne sürerek "Sanırsınız Bakan Ali Yerlikaya değil, hala Süleyman Soylu." ifadelerini kullandı.

