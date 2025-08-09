Komisyon, "sürecin mimarı"nı da dinleyecek mi?

Görünürde Abdullah Öcalan'ın talebi, gerçekte ise ABD ve İngiltere'nin dayatması ile kurulan ve bana göre halkı uyutmak için "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" adı verilen hukuk dışı yapılanmanın ikinci toplantısı oy birliğiyle alınan karar gereği "tam kapalı" olarak yapıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, toplantı öncesi yaptığı konuşmada "İlk toplantıda düğme iyi iliklendi. Yeri gelecek sert tartışmalar yaşanacak. Burada konuşmalar tutanak altına alınacak, ama bunlar basına verilmeyecek. 10 yıl tutanaklar yayınlanmayacak. Buradaki konuşulanlar dışarıda yer verilmeyecek." dedi.

CHP, "Komisyonda Anayasa konuşulmayacak" diyor ama böyle bir ihtimal yok. Çünkü PKK'nın ve DEM'in talepleri Anayasa değişikliği değil, Yeni Anayasa gerektiriyor.

Meclis'in Yeni Anayasa yapma yetkisi yok. Komisyon ise Meclis içtüzüğüne göre kurulmadı, yani meşruiyeti yok.

Buna rağmen, komisyonun DEM Parti üyesi Saruhan Oluç ilk toplantıdan önce, "Tarihi olan bu adım umarız tarihi sonuçlar da üretir. Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm doğrultusunda ilk adımlar atılır, sürecin ihtiyacı olan yasal düzenlemeler geliştirilir..." dedi.

Yani CHP'nin, "Anayasa konuşulmayacak" şeklindeki açıklamaları halkı aldatmaya dönüktür. Komisyonda ne konuşulacağını artık sağır sultan da duydu...

***

Zaten Abdullah Öcalan da yeğeni Ömer Öcalan'ın nakline göre “Siyasi gücümüze alan açarsak etkisi arttırabilir, memleketimizde Türkiye ve Kürdistan’da barış tesis edebiliriz. İddiamız, hayalimiz büyük irademiz de büyük. Barış tüm siyasi partilere gerekiyor. Süreç başladığından beri tıkanıklar yaşanmış olsa da iyi bir şekilde yürüyor şu an. Meclis’te kurulan komisyon. Abdullah Öcalan da çok önem veriyor bu komisyona. Bu süreci ve komisyonun çalışmalarını dikkatle takip ederek her yerde tartışmanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yani Abdullah Öcalan daha şimdiden “Türkiye ve Kürdistan” demeye başladı... Öyle ki artık devleti bir sorun olarak görmüyor ama Türkmen kökenli olduklarını bilen aşiretlerin sorun çıkarabileceğini biliyor.

Ömer Öcalan, Abdullah Öcalan'ın kendisine “Şanlıurfa’da nasıl büyüyeceksiniz, Şanlıurfa’da demokratik sistemi nasıl ilerleteceksiniz? Partinizde aşiretler, kanaat önderleri olmazsa nasıl büyüyeceksiniz?” diye sorduğunu söyledi.

Ömer Öcalan, “Öcalan; İzol, Bucak, Karakeçili, Kalendar, Uzun, Türkan aşiretlerinin süreçte dahil olması gerektiğini söyledi. Biz de istiyoruz ki bu fikriyatı büyütelim. Barış ve çözüm sürecini devletle yürütüyorsak kendi sorunlarımızı da tartışalım. Kürtler yüzyıllar boyunca aşiret formu ile kendilerini, varlıklarını ve dillerini korumuşlardır. Bu şekilde ayakta kalmışlardır. Büyük barışı sağladığımız zaman kendi aramızda barış inşa etmeliyiz. Önderlik çok açık şekilde söyledi bunları. ‘Bazı aşiretlerle sorun yaşanmış olsa da oturup bunları gözden geçirmeniz gerekiyor’ dedi. Hemen şimdi ellerimizi birbirimize uzatmalıyız. PKK’nin Abdullah Öcalan’ın bu savaşı bitirebilmesi için şimdiye kadar savaşanların birbirlerini ellerini uzatması gerekiyor” diye konuştu.

Bu konuşmadan, Abdullah Öcalan'ın adı geçen Türkmen aşiretlerinin, zillete boyun eğmeyeceğinin farkında olduğu, bu sebeple, adı geçen aşiretlerle de barış sağlanmasını istediği anlaşılıyor.

***

Komisyonun ikinci toplantısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın 20'şer dakikalık sunum yapacağı için, önce "tam kapalılık" kararı alındı. Yalnız komisyonun, daha sonra sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, hukukçular, akademisyenlerin de arasında olduğu çok sayıda kişiyi dinlemesi de planlanıyor.

Bu durumda komisyonun ve Bahçeli'nin "sürecin mimarı" olarak gösterdiği Abdullah Öcalan'ın da komisyon tarafından dinlenmesi planlanıyor olabilir! Gerçi Bahçeli, "Gelsin DEM Parti grubunda konuşsun" demişti ama komisyonun da birkaç kişi hariç DEM Parti grubundan pek bir farkı yok...