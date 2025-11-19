Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile nişanlısı Asil Gök, komşuları Nazlı E.’nin kapılarına dayanarak tehditler savurmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Sinir krizi geçirip apartmanı ayağa kaldıran Nazlı E.’ye diğer komşular müdahale ederken, Asil Gök’ün “İçeride çocuk var!” diye bağırması olayda dönüm noktası oldu.

O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Derya Uluğ ve müzisyen nişanlısı Asil Gök, sürekli gürültü yaparak kendilerini rahatsız eden Nazlı E.’den daha önce şikâyetçi olmuştu.

Sabah’tan Batuhan Altınbaş’ın haberine göre, kavga anlarının görüntüleri de gün yüzüne çıktı.

Görüntülerde Nazlı E.’nin Asil Gök’ün kapısının önünde bağırıp tehditler savurduğu, ardından sinir krizi geçirdiği net bir şekilde görülüyor.

Diğer komşular hemen devreye girip kadını sakinleştirmeye çalışıyor.

Asil Gök’ün kapının önünde çılgınca bağıran Nazlı E.’ye “İçeride çocuk var” dediği anlar da kameralara yansıdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Maslak’taki lüks sitede yaşayan müzisyen Asil Gök, üst kat komşusu pilates eğitmeni Nazlı E. ile uzun süredir gerginlik yaşıyordu. Nazlı E.’nin yüksek sesle ders yaptığı ve komşularını rahatsız ettiği iddia ediliyordu.

Derya Uluğ ve avukatlarıyla birlikte adliyeye giden Asil Gök, savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde Nazlı E.’nin “kişilerin huzur ve sükûnunu bozma” ile “konut dokunulmazlığını ihlal” suçlarını işlediğini belirtti.

“ASILSIZ İDDİALARDA BULUNDU”

Dilekçede, Nazlı E.’nin 6 Kasım 2025’te bir televizyon kanalına çıkarak Asil Gök’ün ev stüdyosundan gelen seslerden rahatsız olduğunu söylediği, ancak bu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.

Bu röportajdan sonra rahatsızlıklar daha da arttı.Geçtiğimiz pazartesi gecesi ise Nazlı E.’nin Asil Gök’ün kapısını zorlayarak içeri girmeye çalıştığı, kapıya zarar verdiği ve evde misafir ile çocuk bulunmasına rağmen gürültü terörü estirdiği öne sürüldü.

“UZAKLAŞTIRMA KARARI İSTİYORUZ”

Güvenlik kamera görüntüleri ve site yönetim tutanakları delil olarak savcılığa sunuldu. Çift, Nazlı E. hakkında acil uzaklaştırma ve koruma tedbir kararı talep etti.

DERYA ULUĞ KİMDİR?

Derya Uluğ, 21 Şubat 1986 İzmir doğumlu Türk pop müzik şarkıcısı ve söz yazarıdır. Bulgaristan ve Arnavutluk göçmeni bir ailenin kızı olan Uluğ, 8 yaşında katıldığı ses yarışmasıyla yeteneğini ilk kez gösterdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Öğretmenliği mezunu olan sanatçı, Haliç Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans yaptı.

Üç yıl Ebru Gündeş’in vokalistliğini yaptıktan sonra 2016’da nişanlısı Asil Gök’ün de bestesi olan “Okyanus” ile çıkış yaptı ve aynı yıl 43. Pantene Altın Kelebek’te “En İyi Çıkış Yapan Solist” ödülünü aldı. 2023’te ilk albümü Nefes’i yayımladı.

“Kanunlar Gibi”, “Ah Zaman”, “Canavar”, “Nabız 180” ve “Sana Çıkıyor Yollar” gibi hit şarkıları vardır. 2023’te FOX’un Yaz Şarkısı dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen ve aranjör Asil Gök ile nişanlıdır. Çift sosyal medyada sık sık mutluluk pozları paylaşıyor.