Komşusunu öldüren eşini de yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta apartman yöneticisini yaralayıp eşini de bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemede sanığın babasının da azmettirici olduğu iddiası üzerine tutuklanması talep edilirken sanık, suçu kendisinin işlediğini söyledi.

Komşusunu öldüren eşini de yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi

Edinilen bilgiye göre geçen yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda aralarında önceye dayalı husumet bulunan ve psikolojik sorunları bulunan Mert Serkan L. (25) apartman yöneticisi olan komşusu Aydın Alkan (58) ve eşi Hacer Alkan (55) ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada Serkan L., Aydın Alkan'ı bıçakla yaraladı. Eşi Hacer Alkan'ı ise boğazından bıçakladı. Olayda Aydın Alkan ağır yaralanırken eşi Hacer Alkan ise hayatını kaybetti.

aw037153-01-1.jpg

"BABAM AZMETTİRİCİ OLMAMIŞTIR"

Olaydan sonra yakalanarak tutuklanan "kasten öldürme ve yaralama" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan sanık Serkan L., hakim karşısına çıktı. Eşini kaybeden ve kendisi de yaralanan Aydın Alkan, olayın azmettiricisi olarak Serkan L.'nin babası İsmail L.'nin de tutuklanmasını talep etti.
Duruşmada babasının azmettirici olmadığını ve olayı kendisinin işlediğini söyleyen tutuklu sanık Serkan L., "Kesinlikle babam bana azmettirici olmamıştır. Babamla, karşı taraf ve ailesiyle yaşadığımız sorunlar üzerine tartışıyorduk. Hangi yasal yollara başvurup hakkımızı arayacağımızı konuşuyorduk. Babam azmettirmedi ben suçu kendim işledim. Babam olay günü düğündeydi. Ben sürekli karakola düşen bir çocuktum. Agresifim, o yüzden de babam, ‘başına bir şey gelirse Beycuma Cezaevi'nde bakarım’ demişti" dedi.
Savcı, İsmail L.'nin de duruşmaya katılmaması ve söz konusu iddiaların göz önünde bulundurularak tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasını talep etti. Ancak tutuklama talebi İsmail L.'ye atılı suçun değişme ihtimali olduğu ve delil karartma, delillere etki etme ihtimalinin olmaması nedeniyle tutuklama talebinin reddine karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan L.'nin akıl sağlığı raporunun beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

aw037153-02-1.jpg

aw037153-03-1.jpg

Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir Ekonomi
Mutfak tüpüne büyük zam geldi. Tüpçüyü aramadan önce paranızı kontrol edin, yetmeyebilir
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları