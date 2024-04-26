Komşusunun muayenehanesinde kalbi duran kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kesmen, önceki gün halsizlik şikayetiyle Dr. A.S.'ye gitti. İddiaya göre doktor, muayene ettiği Kesmen'e serum taktırdı. Kısa bir süre sonra fenalaşan Kesmen'in kalbi durdu.

Kalbi kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Kesmen, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Kesmen hayatını kaybetti.

Kesmen'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesmen'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Ertuğrul Gazi Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Taşyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kesmen'in ölümüne ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu ile ortaya çıkacağı belirtildi.

DOKTOR: "DEFALARCA UYGULADIĞIMIZ TEDAVİYİ YAPTIM"

Olayın ardından konuşan Dr. A.S., Kesmen'in solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle kendisine sık sık geldiğini ve daha önce de aynı serumdan çok sefer Kesmen'e uyguladıklarını, herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

Dr. A.S., bu kez serumdan sonra Kesmen'in rahatsızlanması üzerine gerekli tedbirleri alıp, ambulansla hastaneye sevkini sağladıklarını ve Kesmen'in durumu hastanede düzeldiğini aktardı.

Dr. A.S., Kesmen'in daha sonra tekrar fenalaşıp bilinç kaybı yaşayınca yoğun bakıma alındığını ve sonrasında yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dr. A.S., olay savcılığa intikal ettiğini ve Kesmen'e defalarca uygulanan tedaviden başka bir şey yapılmadığını da ekledi.

Dr. A.S., alerjik bir reaksiyon, kalp krizi ya da başka bir nedenle böyle bir olayın yaşanıp yaşanmadığının adli tıptan çıkacak rapor ile belli olacağını ve böyle bir olay yaşandığı için üzgün olduğunu belirtti.