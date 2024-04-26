Komünist Başkan'ın yeni işi belli oldu

Damla Baylan
Komünist Başkan'ın yeni işi belli oldu
Komünist Başkan lakaplı Fatih Maçoğlu'nun seçimlerde istediği sonucu alamamasının ardından yeni işi belli oldu.

Komünist Başkan lakaplı Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yeni işi belli oldu

Türkiye Komünist Partisi’nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olan Maçoğlu, seçimlerden beklediği sonucu alamayarak memleketi Tunceli’ye geri döndü.

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KADIKÖY'DEN ADAY OLMUŞTU

İlk olarak Tunceli’nin Ovacık ilçesinde başkanlık yapan, sonrasında Tunceli Belediye Başkanlığını kazanan Maçoğlu son olarak ise TKP’nin Kadıköy adayı olarak 31 Mart Yerel Seçimlerine girmişti.

aricilik3.jpgÜÇÜNCÜ SIRADA KALDI

Seçimlerden CHP ve AKP’nin ardından üçüncü olarak çıkan Maçoğlu seçimlerde beklediği başarıyı yakalayamamıştı.

YENİ İŞİ BELLİ OLDU

Yüzde 10.02 oy oranı ile 31 bin oy alan Maçoğlu’nun yeni işi ise belli oldu.

Maçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla memleketi Tunceli’de olduğunu açıklarken yeni işini de paylaşmış oldu.

aricilik2.jpgYENİ İŞİ ARICILIK OLDU

Maçoğlu’nun yeni işi ise arıcılık oldu.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kolektif üretim çalışmaların hız kazandığını belirten ve sosyal medya hesabından bir video paylaşan Maçoğlu, “Arı bakımı ve kovanların bölünme işleminin ardından arılarımızı bal üretimi için yüksek rakımlı yaylalara göndereceğiz. Doğayı koruyan, ekolojiyi savunan üretim biçimlerini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bir parçası olacağız.” İfadelerini kullandı.

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