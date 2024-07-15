Konaklama ve yiyecek sektöründe istihdam arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kapsamında, ülkede sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı mayısta 15 milyon 669 bin 792 ile rekor tazeledi.

Söz konusu istihdam 2023’ün aynı döneminde 15 milyon 30 bin 866 düzeyindeydi.

Ülkede ücretli çalışanların alt dağılım değerlendirildiğinde, "konaklama ve yiyecek hizmeti" sektöründe ücretli çalışan sayısı 2024’ün ilk ayından başlayarak düzenli artış gösterdi.

2023’ü 1 milyon 89 bin 256 kişilik çalışanla geride bırakan sektörün istihdamı, 2024’ün ilk ayında 1 milyon 81 bin 255’e indi.

Takip eden aylarda yükseliş trendinde olan sektör istihdamı şubatta 1 milyon 85 bin 478 iken, martta 1 milyon 134 bin 626’ya, nisanda 1 milyon 218 bin 46’ya ve mayısta şimdiye kadar en yüksek seviyesi olan 1 milyon 309 bin 451’e yükseldi.

Pariterium Danışmanlık Kurucusu İsmet Demirkol, konaklama ve yiyecek hizmeti sektörünün ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirtti.