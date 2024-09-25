Konak’ta uyuşturucu operasyonları: 8 kişi tutuklandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından oluşturulan Narko Alan ekipleri tarafından 16-23 eylül tarihleri arasında uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı belirlenen ikamet ve işyerlerine operasyon gerçekleştirildi.

10 ayrı adrese gerçekleşen baskınlarda bin 721 adet uyuşturucu hap, 565,18 gram "Bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu madde, 33,17 gram "metamfetamin" olarak bilinen uyuşturucu madde, 122 gram ve 255 adet "extacy" olarak bilinen uyuşturucu madde, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 17 bin 500 TL ele geçirildi.

Operasyonlar sonrası 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, ele geçirilen malzemeler ile beraber Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. N.B. (22), A.K. (43), E.G. (44), U.G. (18), L.A. (42), B.Y. (29), Y.E.D. (26), Ü.Ş (49) isimli şahıslar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.