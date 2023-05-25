Konda ikinci tur anketini yayınladı. İlk tur anketinin tam tersi çıkmıştı

Seçimin ilk turu öncesi yayınladığı ankette sonucun tam tersini açıklayan Konda, ikinci tur için anket sonucunu açıkladı. Buna göre, Erdoğan’ın oyu yüzde 52.7 olurken Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 47.3 seviyesinde yer alıyor.

Konda ikinci tur anketini yayınladı. İlk tur anketinin tam tersi çıkmıştı

14 Mayıs'ta yarışın cumhurbaşkanlığı ayağında büyük oranda yanılan şirketlerden biri olan KONDA, 20-21 Mayıs'ta yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Buna göre Konda’nın anketine göre adayların kararsızlar dağıtılmadan oy oranları şöyle:

Erdoğan: Yüzde 47

Kılıçdaroğlu: Yüzde 42,2

Kararsız: Yüzde 8,2

Oy kullanmaz: Yüzde 2,6

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Kararsızlar dağıtıldığında çıkan sonuç ise şöyle;

Erdoğan: Yüzde 52,7

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,3

İLK TUR SONUÇLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konda, ikinci tur anket sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgiyi not düştü:

"Bu bulgularımızı değiştirebilecek ve 28 Mayıs sonuçlarını etkileyebilecek üç dinamiği not etmek isteriz:

Birincisi, 20-21 Mayıs tarihinden seçime kadar bir haftada yaşanacak olayların siyasi tercihlere etkisi.

İkincisi, Cumhurbaşkanlığı seçimi 1. tur oylamasının ardından Ata İttifakı’nın dağılması üzerine, ittifakı oluşturan parti liderleri ve ittifak adayının seçimin 2. tur oylamasında farklı adayları destekleme kararı almaları üzerine yaşanabilecek stratejik oy kaymaları.

Üçüncüsü de bu hükümet sistemi modelinde ilk defa deneyimleyeceğimiz, 2. tura giden seçimde katılım oranı olacaktır."

İLK TURDA ANKETİN TAM TERSİ ÇIKMIŞTI

Seçimlerin ilk turunda yanılan Konda'nın anketinde çıkan sonuçlar şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2

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