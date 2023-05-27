Seçime bir gün kala son anket paylaşıldı: Kıl payı farkla bitti

ORC Araştırma’nın, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yaptığı son kamuoyu araştırmasına göre, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu az bir farkla seçimi kazanıyor.
Araştırma 24-25 Mayıs tarihlerinde 28 şehirde, toplam 3 bin 950 kişinin yüz yüze katılımıyla gerçekleştirildi.
Araştırmada karasızlar dağıtılmadan önce adayların oy oranı şöyle saptandı:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 48,1
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 46,7
Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50’yi aştığı görüldü:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,8
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,2
Kararsızlara, “Kendinize en yakın hissettiğiniz adayı kim?” sorusu yöneltildiğinde cevapların yüzdelik dağılımı şöyle oldu:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,4
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,1
Yurt dışında yaşayan seçmenlerin dahil edilmediği araştırmada seçime katılım oranı yüzde 89-90 olarak belirlendi.