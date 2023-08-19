Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 7 ayda 230 kişi koleradan öldü

UNICEF KDC Koordinatörü Shameza Abdulla tarafından yapılan yazılı açıklamada, KDC'de 7 ayda çoğunluğu çocuk 31 binden fazla kişide şüpheli ya da doğrulanmış kolera vakasının görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yılın 7 ayında 230 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilerek "Kolera salgınının boyutu ve tehdit ettiği yıkım alarm zilleri çalıyor." ifadesi kullanıldı.

Acil önlem alınmadığı müddetçe salgının ülkeyi daha fazla etkileyebileceğine işaret edilen açıklamada, özellikle çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan kişilerin durumdan olumsuz etkilendikleri bildirildi.

KDC'de 2017'de patlak veren kolera salgınında en az 1000 kişi yaşamını yitirmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Ülkede temiz su yetersizliği yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

KDC'de sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.