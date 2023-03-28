Kongo’da maden işçileri göçük altından böyle çıkarıldı

Editör: Gamze Dağ

Dünyadaki kobalt rezervinin yüzde 60'ının bulunduğu Kongo’da yine insan haklarının çiğnendiği bir çalışma sistemine ait görüntüler kamuoyuna yansıdı.

İşçilerin 1 Dolardan az ücretle çalıştığı Kongo’da bir madende toprak kayması nedeniyle oluşan göçükte, madencileri kurtarma mücadelesi kameralara yansıdı.

Şans eseri göçükten çıkabilen işçiler, göçül atında kalan arkadaşlarını kendi çabalarıyla çıkarmaya çalıştı.

Görüntülerde, madencinin elindeki kürekle toprağı açtığı görüldü. Bu sırada göçük altındaki madencilerin de açılan topraktan kendilerini dışarı atarak kurtulması kameralara yansıdı.

KOBALT MADENİ ÇIKARAN İŞÇİLERİN DURUMU

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'e göre; Kongo’da kobalt madeni çıkarmak için çalışan 40 bin işçi çocuk bulunuyor.

Çocuk işçilerin arasında 4 yaşındaki çocukların bile olduğu belirtiliyor.

Kobalt, elektronik cihazlarda kullanılan lityum iyon pillerinin üretiminde kullanılan en önemli madde olduğu için teknoloji açısından önem arz ediyor.

Dünyadaki kobaltın yüzde 50'sinden fazlası Kongo'da üretiliyor.

Kobalt madeninin yüzde 20'si ise maden işçileri tarafından elle çıkarılıyor.