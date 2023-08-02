Kongre binasında silahlı saldırgan ihbarı asılsız çıktı

ABD’nin başkenti Washington DC’de Kongre binasında aktif bir silahlı saldırgan olduğu yönündeki ihbarın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Kongre binasında silahlı saldırgan ihbarı asılsız çıktı

Voatürkçe'nin haberine göre; kongre polisi, Senato binasındakilere bulundukları yerden ayrılmama çağrısı yapmıştı. Ancak kısa süre sonra Washington polisi, ihbarın asılsız olduğunu ve herhangi bir yaralanan ya da silahlı saldırgan olmadığını duyurdu.

Kongre polisi herkese saklanma çağrısı yaptı

Kongre polisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırgan ihbarını aldıklarını ve herkese bulunduğu yerde saklanma çağrısı yaptıklarını belirtti. Ancak polis, doğrulanmış bir silah sesi raporu almadıklarına da dikkat çekti.

Kongre polisi ayrıca, ofislere girme, acil durum ekipmanlarını yanlarına alma, elektronik cihazları susturma ve sessiz kalma tavsiyesinde bulundu.

Kongre üyeleri tatildeydi

İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasından önce Kongre binası önünde polis ekipleri toplandı, bazı çalışanların binanın dışına çıktığı görüldü.

Olay sırasında ABD Senatosu yaz tatilinde olduğu için Kongre üyelerinin çoğu ofislerinde değildi. Ancak Senato’da kongre üyelerinin dışında kafeterya, güvenlik ya da bina görevlisi olarak çalışan onlarca kişi vardı.

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