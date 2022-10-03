Kalben dans eleştirilerine cevap verdi. Konserdeki dans görüntüleri olay olmuştu 

Şarkıcı Kalben, bir konserinde kendini müziğin ritmine kaptırarak dans ettiği videoyla sosyal medyada olay olmuştu.

Kalben, yeşil derin göğüs dekolteli elbisesiyle çıktığı sahnede kendinden geçen ilginç dansıyla çok konuşuldu.

Kalben bir sağa bir sola zıplayarak anlamsız sesler çıkardı. O anları kayda alan izleyenler şaşkına döndü.

Sahnede Kalben'i izlemeye gelen hayranları bile ne olduğunu anlayamazken, hayranlarının ünlü şarkıcıya "Ne oluyor?" diye seslendiği görüldü.

Bazı kullanıcılar, şarkıcı için "Alkolün dozunu fazla kaçırmış" yorumlarında bulundu.

Dans için gelen eleştirilere yanıt veren Kalben, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.



