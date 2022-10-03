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Kalben dans eleştirilerine cevap verdi. Konserdeki dans görüntüleri olay olmuştu 

Şarkıcı Kalben’in geçtiğimiz günlerde sahne aldığı konserde dans etmeye çalıştığı görüntülere eleştiri yağmıştı. Kalben, bu eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:16
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Konserdeki dans görüntüleri olay olmuştu! Kalben dans eleştirilerine cevap verdi

Kalben dans eleştirilerine cevap verdi. Konserdeki dans görüntüleri olay olmuştu 
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Şarkıcı Kalben, bir konserinde kendini müziğin ritmine kaptırarak dans ettiği videoyla sosyal medyada olay olmuştu.

Kalben, yeşil derin göğüs dekolteli elbisesiyle çıktığı sahnede kendinden geçen ilginç dansıyla çok konuşuldu.  

Kalben bir sağa bir sola zıplayarak anlamsız sesler çıkardı. O anları kayda alan izleyenler şaşkına döndü.

Sahnede Kalben'i izlemeye gelen hayranları bile ne olduğunu anlayamazken, hayranlarının ünlü şarkıcıya "Ne oluyor?" diye seslendiği görüldü.

Bazı kullanıcılar, şarkıcı için "Alkolün dozunu fazla kaçırmış" yorumlarında bulundu.

Dans için gelen eleştirilere yanıt veren Kalben, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.


 

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