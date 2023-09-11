Konsere gitmek isteyen gençler aynı anda öldü

İspanya'nın doğusundaki Barselona kenti yakınlarında konsere gitmek için raylardan geçen 7 kişiden 4'ü banliyö treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Konsere gitmek isteyen gençler aynı anda öldü

AA'nın haberine göre, Katalonya özerk yönetimi Sivil Koruma Genel Müdürlüğünden verilen bilgide, Barselona yakınlarındaki Valles Oriental bölgesinde 7 kişilik bir grubun yayaya kapalı olan bir noktadan rayları geçmeye çalıştığı sırada trenin çarpmasıyla dört kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel saat ile 20.18'de (TSİ 21.18) meydana gelen tren kazasının, "Raylar üzerinden yaya geçişinin yasak olduğu, virajlı ve görüş mesafesi zor bir noktada olduğu" belirtildi.

Yerel yönetim yetkilileri, kazada ölenlerin, bölgedeki bir konsere gitmek için tren raylarından geçmeye çalışan bir grup genç olduğu bilgisini verdi.

Kazadan dolayı trenin olay yerinde durduğu, yolcuların otobüslerle taşındığı ve R3 banliyö tren hattının geçici olarak kapatıldığı bilgisi verildi.

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