Konserve kutusuna sıkışan kediye yardım eli

Kaynak: İHA

Kış şartlarının oldukça ağır geçtiği Erzurum'da insanlardan daha fazla hayvanlar zorluk yaşıyor. Aç kalan yavru kedi başını konserve kutusuna sıkıştırdı. O sırada yoldan geçmekte olan iki kardeş kurtardı.

Erzurum Yakutiye İlçesi'ndeki Erzurum Kalesi civarında yürüyüşe çıkan Elif ve Ömer Özhancı kardeşler yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi fark edip müdahale etti. Özhancı kardeşler, kediyi kurtarıp doğal ortamına saldı. Elif Özhancı, "Kardeşimle fark etmeseydik kedi belki havasızlıktan belki de soğuk hava nedeniyle donarak ölebilirdi. Kedinin bir hayli, yorgun düştüğünü anlayınca vakit kaybetmeden müdahalede bulunduk. Kutunun kenarlarının çıkarırken kediye zarar vermemesi için elimizden geldiğince dikkatli davranarak sevimli kediyi kurtarmayı başardık. Yaşadığımız bu olay, özellikle konserve kutuların, bilinçsizce çevreye atılmaması gerektiğini de hatırlatmış oldu" dedi.

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Yiyecek ararken başını kutuya sıkıştıran kedi ise düştüğü tehlikeli durumdan kurtulur kurtulmaz kaçarak gözden kayboldu.

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