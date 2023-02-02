Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu 9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç ve Danimarka’da peş peşe yapılan Kuran yakma provokasyonlarının ardından Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, İsviçre ve İtalya İstanbul’daki temsilciliklerini “güvenlik” bahanesiyle kapattı. ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, İngiltere, İsveç ve Kanada, Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’ye seyahat planı yapan vatandaşları için acil kodlu “terör saldırısı” uyarısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında konsolosluklarını kapatan ülkelerinde bulunduğu 9 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.