Konteyner kentte asayiş. Tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antakya’da huzuru ve güvenliği sağlamak nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 17 Mart tarihinde Antakya’da bulunan konteyner kentlerde yapılan genel asayiş uygulamalarında basit yaralama suçundan aranan A.K. yakalanarak ekipler tarafından gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahsa yapılan üst aramasında ve kaldığı konteynerde yapılan aramada; 4,48 gram metamfetamin, 99,68 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlem yapıldı.