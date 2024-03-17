Trafik kazası sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu

Elde edilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi’ndeki Eski Zey Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Meydana gelen kaza sonrasında araçlarda bulunan kişiler arasında bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede daha da alevlenerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin kavgayı görmesi üzerine yetkililere haber verildi ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlandırıldı ve 3 kişi gözaltına alındı. Hem kaza hem de kavga hakkında soruşturma devam ediyor.