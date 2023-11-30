Konteyner kentte tartıştığı kayınbiraderini öldürdü, eşini ağır yaraladı

Hatay’da konteyner kentte yaşayan H.A., tartıştığı eşi İ.H.D.’yi tabancayla ağır yaraladı, kayınbiraderi E.A.’yı öldürdü. Gözaltına alınan H.A. emniyete götürüldü.

KAYNAK: DHA
Konteyner kentte tartıştığı kayınbiraderini öldürdü, eşini ağır yaraladı

Buğun öğle saatlerinde merkez Antakya ilçesindeki Kıyamder Konteyner Kent’te meydana gelen olayda, H.A. ile eşi İ.H.D. ve kayınbiraderi E.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VE KAYINBİRADERİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. tabancayla eşine ve kayınbiraderine ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İ.H.D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olaya şahit olan konteyner kentteki çocuklar şok geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan H.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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