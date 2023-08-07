Kontrolden çıkan araç 7 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 7 metre yükseklikteki istinat duvarından evin bahçesine düştü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan araç 7 metrelik istinat duvarından bahçeye uçtu

Kaza, Kastamonu il merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gemici Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 37 AAY 929 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Hızla ilerleyen otomobil, yaklaşık 7 metre yükseklikteki istinat duvarından bir evin bahçesine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

aw002697-03.jpgKazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

aw002697-02.jpgKazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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