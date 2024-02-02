Kontrolden çıkan araç metrelerce uzağa savruldu

Kaza, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Çevreyolu üzeri Bağcılık Araştırma Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü mevkiinde oldu.

T.A. idaresindeki otomobil kontrolden çıktı. Otomobil orta refüjdeki aydınlatma direklerine çarptı.

Direklere çarpan otomobil, daha sonra takla attı. Kazanın etkisiyle sürücü aracın içerisinde sıkıştı ve yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk geldi. Bölgeye gelen ekiplerce yaralı olan T.A. araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ - İstanbul yolu bir süre tıkandı. Ekiplerin çalışması ile trafik bir süre tek şeritten yapıldı.

Kaza geçiren aracın olay yerine çağrılan oto kurtarıcı tarafından alınması sonrası trafik akışı normale geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.