Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar’da bir sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden sonra takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinin Sarıkavak yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, K.A., yönetimindeki 09 PD 446 plakalı otomobil sürücüsünün henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan araç yol kenarından bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda M.A ile araç sürücüsü K.A yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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