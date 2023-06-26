Kontrolden çıkan araç takla attı

(İHA) Kaza saat 03.30 sıralarında Küçükyalı sahil yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 34 GYJ 042 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüje ve refüjdeki reklam tabelasına da çarparak takla attı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Aras Osmantan yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle sahil yolu Kadıköy istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan aracın çekici ile kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.