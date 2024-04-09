Kontrolden çıkan cip yan yattı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan cip yan yattı: 2 yaralı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü sağlayamadığı cip, kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan 18 yaşındaki A.E.U. yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrilerek yan yattı.

Meydana gelen kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki kardeşi Ö.F.U. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw180091-02.jpg

aw180091-01.jpg

Son Haberler
SunExpress’ten yapay zeka destekli seyahat planlayıcısı Teknoloji
SunExpress’ten yapay zeka destekli seyahat planlayıcısı
Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması Spor
Son dakika... Fenerbahçe'ye TFF'den kötü haber. PFDK açıklaması
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı Yerel Haberler
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
Trump sonrası dünya bambaşka bir yer olabilir. Bildiğimiz dünyanın sonu mu Gündem
Trump sonrası dünya bambaşka bir yer olabilir. Bildiğimiz dünyanın sonu mu
Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı Gündem
Bayramda kaç sağlık personelinin görev alacağı açıklandı
Niğde'de göçükte yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi Gündem
Niğde'de göçükte yaşamını yitiren işçiler toprağa verildi