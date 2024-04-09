Kontrolden çıkan cip yan yattı: 2 yaralı

Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, cadde üzerinde seyir halinde olan 18 yaşındaki A.E.U. yönetimindeki cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrilerek yan yattı.

Meydana gelen kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki kardeşi Ö.F.U. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.