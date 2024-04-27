Kontrolden çıkan cip yol kenarına savruldu: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan cip yol kenarına savruldu: 4 yaralı
Malatya’nın Akçadağ ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan cip yol kenarına savrulurken, araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesin Develi mevkiinde saat 12.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen A.İ. (63) idaresindeki 65 BG 622 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savrulurken, araçta yolcu olarak bulunan B.İ. (66), H.İ. (55), N.B. (43), S.D. (53) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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