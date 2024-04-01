Kontrolden çıkan kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

13.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Tataruşağı Mahallesi Kırıkköprü mevkiinde meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen İ.K. (43) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki refüje çarparak devrildi.

Meydana gelen kazada araç sürücüsü ile beraber araçta bulunan Mehmet Çil (43) yaralandı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri intikal ederken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Çil yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise devam ediyor.