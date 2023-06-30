Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı

Antalya’nın Akseki ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı

(İHA) Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönünden Akseki yönüne gelmekte olan Osman Tevfik A. (29) idaresindeki 07 AN 3047 plakalı minibüs, Bademli Mahallesi Şakiroğlu mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kazada araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Rabia B. (22), Ümmühan B. (14), Pervin Ş. (28), Onur Ş. (31), Atakan Ömür Ş. (3) ve Nurcan Ece D. (4) yaralandı.

aw925360-01.jpg

Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine jandarma ve ambulanslar sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Akıllı şehir mi akıllı ülke mi? Yazarlar
Akıllı şehir mi akıllı ülke mi?
Hani batmıştık? Yazarlar
Hani batmıştık?
Erdoğan hasta mı sapasağlam mı? Yazarlar
Erdoğan hasta mı sapasağlam mı?
Beklenen zam oranları ve en düşük aylık uygulaması Yazarlar
Beklenen zam oranları ve en düşük aylık uygulaması
Gıda, konut ve kirada güzel günler geride kaldı Yazarlar
Gıda, konut ve kirada güzel günler geride kaldı
Türklüğü tartışılan Türkler! Yazarlar
Türklüğü tartışılan Türkler!