Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 1 ölü

Kaza Kayseri-Nevşehir karayolu Bozca köyü yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Nevşehir istikametine seyir halinde olan Makbule Elkatmış’ın (35) kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından aynı yönde seyreden tıra çarparak takla attı.

Takla atan otomobil, başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtan savrulan sürücü Makbule Elkatmış’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Kazada hayatını kaybeden sürücü Elkatmış'ın yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza nedeniyle Kayseri-Nevşehir karayolu Nevşehir istikametine tek yönlü olarak trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.