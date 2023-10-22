Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip kamyona çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek seyir halindeki üzüm yüklü kamyonla çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilerek yan yattı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip kamyona çarptı: 3 yaralı

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14.30 sıralarında meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden üzüm yüklü kamyon ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. İzmir istikametinden Alaşehir yönüne doğru seyir halindeki B.P. (30) idaresindeki 35 AL 7039 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Alaşehir'deki üzüm bağından kasalarla yüklenen üzümleri taşıyan R.Ö. (50) yönetimindeki 35 BRU 803 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon yan yatıp, şarampole sürüklendi. Yan yatan kamyon kasasındaki üzümler de yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü R.Ö., otomobil sürücüsü B.P. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan M.T. (18) yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi Acil servisinde tedavi altına alındı.

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Üzümlerin sahibi Şehmuz Aslan, "Bizim kamyon İzmir’e gidiyordu. Otomobil karşı şeritten bu yana geçerek kamyona çarpmış" derken, kazayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

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