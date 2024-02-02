Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Çorum’da, Ankara istikametine seyir halinde olan Hasan Kesgin idaresindeki otomobil, Burunçiftliği Kavşağı köprüsünde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpıp karşı şeride geçti.

Karşı şeritten gelen Hüseyin Taha Topaloğlu idaresindeki aracın sol tavan kısmına çarpan otomobil takla atarak devrildi.

Kaza sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Mert Kesgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.