En çok satan elektrikli otomobiller

Fransız otomobil markası Citroen, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 84 adet ile 10. sırada.
İsveç otomobil markası Volvo, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 93 adet ile 9. sırada.
Amerikan otomobil markası Jeep, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 93 adet ile 8. sırada.
Güney Kore menşeili otomobil markası Hyundai, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 99 adet ile 7. sırada.
Britanyalı otomobil markası MG, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 113 adet ile 6. sırada.
Alman otomobil markası Mercedes, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 136 adet ile 5. sırada.
Çinli otomobil markası BYD, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 155 adet ile 4. sırada.
Alman otomobil markası BMW, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 166 adet ile 3. sırada.
ABD menşeili otomobil markası Tesla, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 220 adet ile 2. sırada.
Yerli ve milli otomobil markası TOGG, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 1.625 adet ile 1. sırada yer alıyor.