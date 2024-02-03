En çok satan elektrikli otomobiller

En çok satan elektrikli otomobiller
Kaynak: Haber Merkezi Nermin Özkaya
Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de ocak ayında en çok satılan elektrikli otomobil markalarını açıkladı. İşte en çok satılan elektrikli otomobiller…
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Fransız otomobil markası Citroen, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 84 adet ile 10. sırada.

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İsveç otomobil markası Volvo, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 93 adet ile 9. sırada.

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Amerikan otomobil markası Jeep, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 93 adet ile 8. sırada.

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Güney Kore menşeili otomobil markası Hyundai, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 99 adet ile 7. sırada.

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Britanyalı otomobil markası MG, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 113 adet ile 6. sırada.

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Alman otomobil markası Mercedes, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 136 adet ile 5. sırada.

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Çinli otomobil markası BYD, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 155 adet ile 4. sırada.

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Alman otomobil markası BMW, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 166 adet ile 3. sırada.

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ABD menşeili otomobil markası Tesla, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 220 adet ile 2. sırada.

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Yerli ve milli otomobil markası TOGG, ocak ayında Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar sıralamasında 1.625 adet ile 1. sırada yer alıyor.

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