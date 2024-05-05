Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak’a uçtu
Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin Kızılırmak’a uçmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler kapsamında kaza Kayseri Caddesi üzerinde yaşandı.

M.F.K. hakimiyetindeki 58 ADJ 018 plakalı otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle Kızılırmak’a uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan M.K. ve M.K. yaralandı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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