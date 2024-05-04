Pendik'te 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza. 2'si ağır, 4 yaralı

D-100 Karayolu Bahçelievler Mahallesi, Ankara istikametinde meydana gelen olayda, Emirhan Aydın’ın kullandığı 34 EOS 424 plakalı otomobil, önünde seyir halinde ilerleyen Mehmet Hanifi Kaya’nın kullandığı 34 DT 5172 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet otoyola devrilirken, otomobil ise yaklaşık 100 metre ileride yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Bu esnada arkadan gelen Kaan Koçak'ın kontrolündeki 4 KL 2114 plakalı otomobil ise devrilen kamyonete arkadan çarptı. Yaşanan zincirleme kazada, 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralı kişileri bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından D-100 Karayolu, Ankara istikameti bir süre trafiğe kapanırken, araçlar yan yola yönlendirildi. Kaza sırasında devrilen kamyonetten dökülen meyve ve sebzeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından yoldan temizlendi.