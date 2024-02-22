Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan araç, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlandı.

Emirdağ ilçesi Camili Köyü yakınlarında gerçekleşen kazada, H.K., kontrolündeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Araç, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağı devrildi.

Meydana gelen kaza sonucunda, sürücü H.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonucunda, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şarampole yuvarlanan otomobil ise vinçle uzun çalışmalar sonucunda çıkarılabildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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