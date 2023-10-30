Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil takla attı, kazada araç sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent K. (49) yönetimindeki 05 LA 471 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan kaldırım taşına vurarak takla attı.

aw065499-02.jpg Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil sürücüsü Levent K. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw065499-04.jpgKazanın şiddeti ile otomobilde bulunan gaz kaçağını itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

aw065499-05.jpgKaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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