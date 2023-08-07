Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Erkilet Bulvarı üzerinde F.Ç.'nin sürücüsü olduğu 50 DL 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

aw002695-02.jpg Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de otomobilde bulunan yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

aw002695-03.jpgKaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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