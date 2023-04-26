Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

İHA'nın haberine göre, Kaza, Alaca-Zile karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Süleyman A. yönetimindeki 64 DV 636 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil takla attıktan sonra yol kenarındaki tarlaya devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içeresinde sıkışan yaralılar Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri tarafından çıkarıldı. Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Filiz A., İzzet A., Hanife A. ve Elif Nur yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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