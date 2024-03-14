Kontrolden çıkan taksi otomobile çarptı. 1 yaralı

Kaza, gece saat 03.00 sularında Kadıköy ilçesi, Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde oldu.

İddialara göre orta şeritte seyreden taksi, sürücüsünün sapağı kaçırması ile aniden direksiyonu sola kırması ile sol şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın sonucu taksi kaldırıma savrulurken taksi sürücüsü Erdoğan G. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.