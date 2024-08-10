Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2’si çocuk 3 yaralı

Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2’si çocuk 3 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Zile - Alaca Karayolu Çoprasık köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat’ın Zile ilçesinden Alaca yönüne giden Onur Bozdemir yönetimindeki 66 ACS 652 plakalı tır, virajı alamayınca kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tır sürücüsü Onur Bozdemir ve yanında yolcu olarak bulunan 2 çocuk yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

aw264801-01.jpg

aw264801-02.jpg

aw264801-05.jpg

aw264801-03.jpg

aw264801-04.jpg

Son Haberler
5 gollü maç Konyaspor'un Spor
5 gollü maç Konyaspor'un
Son dakika... Instagram açıldı Gündem
Son dakika... Instagram açıldı
Fenerbahçe maçı öncesi Adana Demirspor'dan şaşırtan karar Spor
Fenerbahçe maçı öncesi Adana Demirspor'dan şaşırtan karar
Milli güreşçimiz Taha Akgül'den bronz madalya Spor
Milli güreşçimiz Taha Akgül'den bronz madalya
Pendik'te yıkılan binada asılı bayrağı gören operatör çalışmayı durdurdu Gündem
Pendik'te yıkılan binada asılı bayrağı gören operatör çalışmayı durdurdu
Kredi kartlarında yeni dönem başladı Ekonomi
Kredi kartlarında yeni dönem başladı
Zehra Güneş Paris'te hastanelik oldu Spor
Zehra Güneş Paris'te hastanelik oldu