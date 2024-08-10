Kontrolden çıkan tır yan yattı: 2’si çocuk 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Zile - Alaca Karayolu Çoprasık köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat’ın Zile ilçesinden Alaca yönüne giden Onur Bozdemir yönetimindeki 66 ACS 652 plakalı tır, virajı alamayınca kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada tır sürücüsü Onur Bozdemir ve yanında yolcu olarak bulunan 2 çocuk yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.