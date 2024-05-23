Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR'ın savrulan dorsesine karşı şeritten gelen otomobil çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolunda meydana geldi. Mehmet Ay (46) yönetimindeki 47 PD 135 plakalı gıda malzemesi taşıyan TIR, yağış nedeniyle virajda kontrolden çıkarak savruldu.

Bu sırada karşı şeritten gelen Emrah Öz (36) yönetimindeki 16 Y 5468 plakalı otomobil, savrulan TIR dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarak TIR devrildi.

Kaza sonucu TIR sürücüsü Mehmet Ay, otomobil sürücüsü Emrah Öz ve otomobilde bulunan Hatun Şahin (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak kazayla ilgili inceleme başlattı.

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