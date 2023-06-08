Kontrolsüz sürüş kazaya yol açtı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kontrolsüz sürüş kazaya yol açtı

İHA’nın haberine göre kaza, Aşağı Işıklar Mahallesi 2039 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aşağı ışıklar Mahallesi istikametinden D-400 Karayolu istikametine gitmekte olan İskan Çetin’in kullandığı 07 C 74340 plakalı minibüs, ara sokaktan yola çıkan Kadir Keskin’in kullandığı 07 BCB 260 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle sulama kanalına ters dönen otomobilin sürücüsü Kadir Keskin ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nisa Keskin ve Efe Keskin yaralandı.

Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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