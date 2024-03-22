Kontrolünü kaybeden otomobil bina ile istinat duvarı arasına düştü. 1 ölü

Kaynak: DHA
Kontrolünü kaybeden otomobil bina ile istinat duvarı arasına düştü. 1 ölü
Bursa’da, yol kenarındaki evin korkuluklarını kırıp, binayla istinat duvarı arasına düşen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ulu (70), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa’nın Çekirge Mahallesi Çarık Sokak'ta meydana gelen olayda, 3'üncü Dağ Sokak istikametinden Çarık Sokak yönüne doğru seyir halinde giden Mehmet Ulu’nun kullandığı 16 NU 725 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki evin korkuluklarına hızla çarptı.

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BİNA İLE İSTİNAT DUVARI ARASINDA SIKIŞTI

Korkulukları kıran otomobil, binayla istinat duvarı arasına düştü, sürücü araçta sıkışıp kaldı. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin yarım saatlik çalışmasıyla araçtan çıkarılan Mehmet Ulu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Ulu, bugün doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ulu'nun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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