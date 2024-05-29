Konuşmak için çağırdığı husumetlisini silahla vurdu o anlar kamerada

Pazartesi günü öğle saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'nde gerçekleşen olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İddialara göre, Hissedar Sokak'ta meydana gelen olayda, sokakta bulunan bir kişi, husumetlisini konuşmak üzere yanına çağırdı. Ancak konuşma bir tartışmaya dönüştü ve şüpheli, üzerinde bulunan silahı çıkararak husumetlisini yaraladı. Olayın ardından saldırgan kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki kişinin konuşmasının ardından kavga ettikleri ve çevredeki bir vatandaşın müdahale etmeye çalıştığı anlar net olarak görülüyor.